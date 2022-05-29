РИАМО - 29 мая. В деревне Топорково Сергиево-Посадского городского округа прошел праздничный концерт для воспитанников Православного центра образования им. преподобного Сергия. Там сейчас в том числе находятся 164 ребенка из Донбасса, передает корреспондент РИАМО.

«Не так давно к нам приехали сюда в Сергиев Посад (дети - ред.), <…> здесь сейчас находятся 164 ребенка - это все ребята из Донбасса. Есть ребята, у кого есть семьи на родине. Есть детки-сироты. У них опекуны, приемные родители, которые их ждут в Донецке», - сообщила журналистам министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, всего в Подмосковье находятся 23 тыс. человек из ЛНР и ДНР. Около половины из них дети. Большинство беженцев живут у друзей и родственников. 1,3 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения на базе детских оздоровительных лагерей.

Всего на сегодняшний день в Православном центре в деревне Топорково живут 270 детей.

«Дети учатся, занимаются в кружках и студиях, спортом, ездят на экскурсии. <…> Пытаемся их как-то реабилитировать потихонечку, чтобы они начали входить в то эмоциональное состояние, которое и положено детям. Поэтому организуем такие мероприятия - сегодня мы видели у них радость, веселье, ребята остались очень довольны праздником», - рассказала директор Православного центра образования им. преподобного Сергия Наталья Лепорская.

Участники концерта

Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» 1 из 10

Участниками концерта стали Сергей Лазарев, Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и группа «Земляне». Они пообщались с детьми и посмотрели, как проходят их занятия, посетили столярную и кузнечную мастерскую.

«Сегодня мы делаем доброе дело. Когда поступило предложение приехать сюда к деткам с Донбасса с помощью, с концертом - (сказал – ред.) однозначно да. <…> Выступить, подарить подарки, в чем нуждаются детки. Это замечательная возможность пообщаться с ребятами, выслушать их. Им нужна эта поддержка», - рассказал Лазарев.

Он добавил, что давно сотрудничает с благотворительными фондами. Своих детей учит помогать и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации.

«Самое важное сегодня - это обмен энергетикой, пожеланиями, советами, поддержкой. Мы вместе с коллегами-артистами и с «Русским радио» приехали сюда сегодня. <…> Для нас эта встреча особенная», - отметил Лазарев.

Юнармеец Вероника, которая приехала из Донбасса, рассказала, что условия в Православном центре такие же, как дома. По ее словам, кормят отлично. В «Юнармию» она записалась в школе на родине. С детьми занимаются строевой подготовкой, разборкой-сборкой автомата Калашникова, проводят игры и соревнования.

«Очень объемный концерт. Все понравилось, все знакомые исполнители. Все песни знаю (Сергея Лазарева - ред.)», - поделилась Вероника.

Клавишник группы «Земляне» Андрей Дубровин отметил, что недавно коллектив ездил в Луганск, выступал в госпитале перед ранеными.

«Видели лица людей, которые были наполнены счастьем от того, что их не бросили, не забыли. И у них уже совершенно другое становится настроение. Сегодня мы увидели такую же радость от ребят. Они совсем еще молодые, в жизни их ждет много всего - и сложного, и легкого. Мы желаем им счастья и здоровья», - добавил Дубровин.

Праздничная программа

Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» 1 из 4

Дети в свою очередь подарили звездам «Русского Радио» ответное выступление, показав несколько вокальных и танцевальных номеров.

«Сейчас много людей, которым необходимы моральная поддержка, доброе слово, рука помощи. И я считаю, что профессия артиста во многом нужна для того, чтобы дарить людям надежду, чувство безопасности, радости, любви, внимания. А для детей это способ переключится и не думать о непростых моментах, с которыми они сейчас сталкиваются. Музыка спасет мир, я считаю, что это единственный язык, понятный всеми странами, континентами», - сказал Архипов.

Праздничная программа включала также различные мастер-классы. Под руководством опытных умельцев ребята могли собственноручно сделать значки, броши, кулоны или деревянные украшения. Также они посетили пасеку, где им показали, как делают мед.

«Я приехал сюда два месяца назад с сестрой Соней, ей 17 лет. Здесь очень хорошо, я учусь играть в футбол, плавать. На уроках труда мы делаем всякие поделки. Ездим в музеи, где нам рассказывают много интересного про разные экспонаты. Концерт мне очень понравился, я сегодня сфотографировался с Сергеем Лазаревым и с другими артистами», - сказал 9-летний Артем из Донецка.

Не меньше радости оставил и пикник. На нем можно было отведать свежие овощи и фрукты, мясные деликатесы и кондитерские изделия. А еще пообщаться с артистами в неформальной обстановке и сделать с ними фото на память.

Православный центр

Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» Павел Попов, «Подмосковье сегодня» 1 из 7

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» создан в октябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Учредителем является Свято-Троицкая Сергиева лавра Ставропигиального мужского монастыря РПЦ.

Ребята здесь получают духовно-нравственное воспитание и среднее общее образование. В центре есть ресурсный класс, где учатся дети с высоко функциональным расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития. С ними работают логопед, дефектолог, клинический и детский психологи.

Дополнительно организованы коррекционное плавание, гидрореабилитация, а также уникальная методика лечения посредством контакта с лошадьми - иппотерапия.

В образовательном учреждении действует школа искусств, где ребята могут развивать свои творческие способности. Функционируют ремесленные мастерские, где прививают трудовые навыки. Широкие возможности созданы для занятия спортом - баскетболом, футболом, хоккеем, плаванием, боксом, верховой ездой. Для этого есть спортзалы, поле с искусственным покрытием, открытая коробка, которую заливают на зиму льдом, 25-метровый бассейн, конный клуб.

В 2019 году здесь был создан кадетский корпус. Проводится работа по патриотическому воспитанию и обучение детей основам военной службы. Они изучают огневую, строевую, тактическую подготовку, правила радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил оказывать беженцам максимальное внимание и поддержку. Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале.

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