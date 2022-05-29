РИАМО - 29 мая. В деревне Топорково Сергиево-Посадского городского округа прошел праздничный концерт для воспитанников Православного центра образования им. преподобного Сергия. Там сейчас в том числе находятся 164 ребенка из Донбасса, передает корреспондент РИАМО.
«Не так давно к нам приехали сюда в Сергиев Посад (дети - ред.), <…> здесь сейчас находятся 164 ребенка - это все ребята из Донбасса. Есть ребята, у кого есть семьи на родине. Есть детки-сироты. У них опекуны, приемные родители, которые их ждут в Донецке», - сообщила журналистам министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По ее словам, всего в Подмосковье находятся 23 тыс. человек из ЛНР и ДНР. Около половины из них дети. Большинство беженцев живут у друзей и родственников. 1,3 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения на базе детских оздоровительных лагерей.
Всего на сегодняшний день в Православном центре в деревне Топорково живут 270 детей.
«Дети учатся, занимаются в кружках и студиях, спортом, ездят на экскурсии. <…> Пытаемся их как-то реабилитировать потихонечку, чтобы они начали входить в то эмоциональное состояние, которое и положено детям. Поэтому организуем такие мероприятия - сегодня мы видели у них радость, веселье, ребята остались очень довольны праздником», - рассказала директор Православного центра образования им. преподобного Сергия Наталья Лепорская.
Участники концерта
Участниками концерта стали Сергей Лазарев, Анна Семенович, Роман Архипов, Маша Шейх и группа «Земляне». Они пообщались с детьми и посмотрели, как проходят их занятия, посетили столярную и кузнечную мастерскую.
Он добавил, что давно сотрудничает с благотворительными фондами. Своих детей учит помогать и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации.
«Самое важное сегодня - это обмен энергетикой, пожеланиями, советами, поддержкой. Мы вместе с коллегами-артистами и с «Русским радио» приехали сюда сегодня. <…> Для нас эта встреча особенная», - отметил Лазарев.
Юнармеец Вероника, которая приехала из Донбасса, рассказала, что условия в Православном центре такие же, как дома. По ее словам, кормят отлично. В «Юнармию» она записалась в школе на родине. С детьми занимаются строевой подготовкой, разборкой-сборкой автомата Калашникова, проводят игры и соревнования.
«Очень объемный концерт. Все понравилось, все знакомые исполнители. Все песни знаю (Сергея Лазарева - ред.)», - поделилась Вероника.
Клавишник группы «Земляне» Андрей Дубровин отметил, что недавно коллектив ездил в Луганск, выступал в госпитале перед ранеными.
«Видели лица людей, которые были наполнены счастьем от того, что их не бросили, не забыли. И у них уже совершенно другое становится настроение. Сегодня мы увидели такую же радость от ребят. Они совсем еще молодые, в жизни их ждет много всего - и сложного, и легкого. Мы желаем им счастья и здоровья», - добавил Дубровин.
Праздничная программа
Дети в свою очередь подарили звездам «Русского Радио» ответное выступление, показав несколько вокальных и танцевальных номеров.
«Сейчас много людей, которым необходимы моральная поддержка, доброе слово, рука помощи. И я считаю, что профессия артиста во многом нужна для того, чтобы дарить людям надежду, чувство безопасности, радости, любви, внимания. А для детей это способ переключится и не думать о непростых моментах, с которыми они сейчас сталкиваются. Музыка спасет мир, я считаю, что это единственный язык, понятный всеми странами, континентами», - сказал Архипов.
Праздничная программа включала также различные мастер-классы. Под руководством опытных умельцев ребята могли собственноручно сделать значки, броши, кулоны или деревянные украшения. Также они посетили пасеку, где им показали, как делают мед.
«Я приехал сюда два месяца назад с сестрой Соней, ей 17 лет. Здесь очень хорошо, я учусь играть в футбол, плавать. На уроках труда мы делаем всякие поделки. Ездим в музеи, где нам рассказывают много интересного про разные экспонаты. Концерт мне очень понравился, я сегодня сфотографировался с Сергеем Лазаревым и с другими артистами», - сказал 9-летний Артем из Донецка.
Не меньше радости оставил и пикник. На нем можно было отведать свежие овощи и фрукты, мясные деликатесы и кондитерские изделия. А еще пообщаться с артистами в неформальной обстановке и сделать с ними фото на память.
Православный центр
«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» создан в октябре 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Учредителем является Свято-Троицкая Сергиева лавра Ставропигиального мужского монастыря РПЦ.
Ребята здесь получают духовно-нравственное воспитание и среднее общее образование. В центре есть ресурсный класс, где учатся дети с высоко функциональным расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития. С ними работают логопед, дефектолог, клинический и детский психологи.
Дополнительно организованы коррекционное плавание, гидрореабилитация, а также уникальная методика лечения посредством контакта с лошадьми - иппотерапия.
В образовательном учреждении действует школа искусств, где ребята могут развивать свои творческие способности. Функционируют ремесленные мастерские, где прививают трудовые навыки. Широкие возможности созданы для занятия спортом - баскетболом, футболом, хоккеем, плаванием, боксом, верховой ездой. Для этого есть спортзалы, поле с искусственным покрытием, открытая коробка, которую заливают на зиму льдом, 25-метровый бассейн, конный клуб.
В 2019 году здесь был создан кадетский корпус. Проводится работа по патриотическому воспитанию и обучение детей основам военной службы. Они изучают огневую, строевую, тактическую подготовку, правила радиационной, химической и биологической защиты.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил оказывать беженцам максимальное внимание и поддержку. Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале.
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