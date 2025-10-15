ФСБ показала кадры задержания членов ячейки террористической организации в Крыму

сегодня в 19:48

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео с моментом задержания членов женской ячейки международной террористической организации в Крыму.

Ранее стало известно, что в Крыму нейтрализована женская группа, распространявшая радикальные идеи о мировом халифате среди мусульман. Против четырех участниц группы возбуждено уголовное дело.

На кадрах видно, как силовики проводят задержания и обыски в жилищах террористок. Затем подозреваемых увозят для дальнейших разбирательств.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты запрещенная в РФ пропагандистская литература, а также средства связи и электронные устройства, применявшиеся для террористической деятельности.

