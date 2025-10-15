Программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО построить карьеру в госсфере

Участники СВО могут присоединиться к региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» , которая помогает бойцам, проявившим отвагу и мужество на передовой, реализовать себя и в мирной жизни.

Проект дает возможность получить новые знания и развить управленческие навыки. Его цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере.

Участниками программы «Герои Подмосковья» могут стать бойцы СВО, как девствующие, так и ветераны, с высшим образованием и гражданством РФ. Наличие регистрации на территории Московской области необязательно.

Как принять участие в проекте:

зарегистрироваться на сайте;

заполнить анкету, прикрепить эссе;

дождаться приглашения на тестирование;

ожидать результатов отбора.

Обучение бесплатное, проходит по очно-заочной программе профессиональной переподготовки. Оно длится 1 год и состоит из 4 очных модулей. В межмодульный период — стажировки в государственных и муниципальных органах под руководством наставника. Лучшим участникам будут предложены имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами — одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал Воробьев.

