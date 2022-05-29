РИАМО - 29 мая. Опубликована закупка на строительство трубопровода в городском округе Шатура, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Строительство циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения будет вестись от тепловой камеры №5 (ул.Жарова) до тепловой камеры №410 (ул.Спортивная) г. Шатура.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет бюджета Подмосковья и средств бюджета городского округа Шатура.

Завершить строительство планируется в 2022 году.

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