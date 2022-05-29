РИАМО - 29 мая. Столичные ФК «Спартак» и «Динамо» опубликовали в своих Telegram-каналах стартовый состав команд на матч финала Кубка России.

Игра начнется в воскресенье в 17:00 на московском стадионе «Лужники».

В стартовом составе красно белых на поле выйдут Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес и Соболев.

У бело-голубых стартовый состав выгладит так: Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов и Тюкавин.

Из-за матча по требованию полиции на станциях метро «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Университет» и МЦК «Лужники» возможны ситуативные ограничения входа и выхода.

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