В Екатеринбурге не хватает более 200 водителей трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге наблюдается нехватка свыше 200 водителей трамваев и троллейбусов, при этом обучение проходят 40 кандидатов, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В городском транспортном предприятии Екатеринбурга сообщили о дефиците кадров: требуется более 70 водителей троллейбусов и около 170 водителей трамваев. Сейчас обучение проходят 40 кандидатов, однако не все успешно завершают курс, который длится от пяти до шести месяцев.

Учебный процесс включает теоретическую и практическую части. Через две недели после сдачи теории ученики приступают к практике на учебном вагоне, максимально приближенном к реальным условиям. Будущие водители также отрабатывают навыки на виртуальных тренажерах.

Анна Петрова, одна из курсантов, рассказала, что решила сменить легковой автомобиль на городской транспорт после 25 лет водительского стажа.

«Большая ответственность, потому что перевозишь людей, ты в ответе за их здоровье, вокруг тебя движение», — пояснила Петрова.

Заместитель генерального директора Гортранса Андрей Ившин сообщил, что средняя зарплата водителя трамвая и троллейбуса составляет 123 тысячи рублей. Обучение бесплатное, курсанты получают стипендию 25 тысяч рублей, а во время практики — около 45 тысяч.

В городе также продолжается обновление подвижного состава: из 15 новых трехсекционных трамваев «Кастор» на линии уже работают 7. После поступления всех вагонов они будут курсировать на 1-м, 6-м, 13-м и 15-м маршрутах.