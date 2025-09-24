В Екатеринбурге пройдет премьера фильма «(Не)искусственный интеллект»

Фильм «(Не)искусственный интеллект» режиссера Алексея Чадова станет первой картиной VI международного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге. Показ пройдет 25 сентября на экране ККТ «Космос».

В центре сюжета — студент Женя, который во время экскурсии оказывается в теле экспериментального робота «Апостол». Машина решает сбежать из лаборатории и берет управление в свои руки. Чтобы вернуться к обычной жизни, герою предстоит научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом.

Кинофестиваль продлится с 25 по 30 сентября. В конкурсной программе представлены 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Индии, Италии, Непала, Турции, Китая, Швейцарии, Северной Македонии и других стран. Зрители смогут увидеть дебютные работы режиссеров Евразии и Европы.

Вход на фильм открытия свободный, требуется только регистрация на сайте фестиваля.