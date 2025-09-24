сегодня в 19:28

Посылка взорвалась на почте в Санкт-Петербурге

Мужчина пришел в почтовое отделение на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге и отправил пять посылок. Одна из них взорвалась, сообщает «112» .

По предварительным данным, посылки мужчина отправил на свое имя. Их должны были доставить на разные адреса в Татарстане.

Внезапно в отделении почты раздался взрыв — рванула одна из коробок, которую принес мужчина. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работают саперы. Из здания были эвакуированы в безопасное место 10 человек.

Ранее взрыв прогремел в спальном районе Москвы. Он произошел из-за подростков с пиротехникой.

