Подростки с пиротехникой: появились подробности взрыва в спальном районе Москвы
Взрыв в спальном районе Москвы произошел из-за подростков с пиротехникой
Фото - © Медиасток.рф
Как выяснили полицейские, во вторник около жилого дома на улице Соловьиная Роща в столице подростки взорвали пиротехнику, поэтому жители слышали звуки взрыва, сообщает пресс служба ГУ МВД РФ по Москве.
Ранее горожане сообщили о звуке взрыва в спальном районе. Рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща сдетонировал неизвестный предмет.
Инцидент произошел в 13:50 во вторник. На место срезу выехали полицейские. Пострадавших в данном происшествии нет.
Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причастных к нему людей.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.