Подростки с пиротехникой: появились подробности взрыва в спальном районе Москвы

сегодня в 15:56

Взрыв в спальном районе Москвы произошел из-за подростков с пиротехникой

Как выяснили полицейские, во вторник около жилого дома на улице Соловьиная Роща в столице подростки взорвали пиротехнику, поэтому жители слышали звуки взрыва, сообщает пресс служба ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее горожане сообщили о звуке взрыва в спальном районе. Рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща сдетонировал неизвестный предмет.

Инцидент произошел в 13:50 во вторник. На место срезу выехали полицейские. Пострадавших в данном происшествии нет.

Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, а также причастных к нему людей.

