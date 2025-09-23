Взрыв прогремел в спальном районе Москвы

сегодня в 14:41

SHOT: неизвестный предмет сдетонировал у жилого дома в Куркино

Местные жители сообщили о звуке взрыва в спальном районе столицы. Рядом с жилым домом на улице Соловьиная Роща сдетонировал неизвестный предмет, сообщает SHOT .

Правоохранительные органы и экстренные службы оперативно оцепили место происшествия. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Очевидцы сообщают, что после хлопка они заметили еще один подозрительный предмет — он обмотан скотчем. Информацию проверяют спасатели.

Ранее звуки взрывов услышали жители Сергиева Посада. По предварительным данным, над городом сработало ПВО.

