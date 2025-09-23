В Сергиевом Посаде были слышны звуки взрывов
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Утром во вторник над территорией Сергиева Посада были слышны звуки взрывов, сообщает «Осторожно, Москва».
Предварительно, над городом сейчас работает система противовоздушной обороны (ПВО). Подробностей происшествия нет.
В Московском регионе с вечера 22 сентября сбили 36 дронов.
Ранее украинские силы пытались атаковать регион беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами.
