В Сергиевом Посаде были слышны звуки взрывов

Спецоперация
Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Утром во вторник над территорией Сергиева Посада были слышны звуки взрывов, сообщает «Осторожно, Москва».

Предварительно, над городом сейчас работает система противовоздушной обороны (ПВО). Подробностей происшествия нет.

В Московском регионе с вечера 22 сентября сбили 36 дронов.

Ранее украинские силы пытались атаковать регион беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами.

