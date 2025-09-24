Пенсионный возраст в Италии планируют заморозить на уровне 67 лет

Почему итальянцы задумались о пенсионных реформах

Нынешняя итальянская система предполагает пересмотр пенсионного возраста каждые два года, основываясь на изменениях в показателях средней продолжительности жизни населения. По информации Financial Times, последнее увеличение произошло в 2019 году, когда пенсионный возраст был увеличен на пять месяцев и достиг 67 лет. Прогнозируется, что в начале 2027 года произойдет очередное увеличение на три месяца.

Профсоюзы Италии активно выступают за закрепление существующего пенсионного возраста, а также за внесение изменений в действующие пенсионные нормы. Их позицию разделяет и консервативная партия «Лига», входящая в состав правящей коалиции. Они акцентируют внимание на том, что участились случаи смерти пожилых работников непосредственно на рабочем месте, и привязка пенсионного возраста к средней продолжительности жизни населения воспринимается как «неприемлемая политика по отношению к трудящимся».

Что может произойти, если пенсионный возраст сохранят на текущей отметке

Независимая парламентская бюджетная комиссия предупреждает, что заморозка пенсионного возраста повлечет за собой дополнительную нагрузку на пенсионный фонд. По их оценкам, к 2040 году эта нагрузка может составить 0,4% от валового внутреннего продукта. Также прогнозируется рост соотношения государственного долга к ВВП до 139% к 2031 году — на 7 процентных пунктов выше текущих прогнозов. Министерство финансов Италии подчеркивает, что данный вопрос находится на стадии обсуждения, и окончательное решение будет принято с учетом «общей экономической ситуации».

Эксперты также указывают на необходимость реформирования пенсионной системы для обеспечения ее долгосрочной стабильности и справедливого распределения ресурсов. В качестве одной из мер предлагается внедрение более гибких схем выхода на пенсию, которые позволят работникам самостоятельно определять момент начала получения пенсионных выплат, принимая во внимание собственное финансовое положение и состояние здоровья. Такой подход мог бы снизить нагрузку на пенсионный фонд и создать более комфортные условия для работников старшего возраста.

Мнение итальянцев

Согласно недавним социологическим исследованиям, более 60% итальянцев выражают неудовлетворение действующей пенсионной системой и поддерживают идею ее реформирования. Однако для реализации необходимых изменений потребуется достижение консенсуса между правительством и профсоюзами, что может существенно замедлить процесс. Тем не менее многие аналитики сходятся во мнении, что необходимо заняться решением этой проблемы в ближайшее время, чтобы избежать более серьезных финансовых последствий в будущем.

