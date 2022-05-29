РИАМО - 29 мая. Самый сильный буксировщик в истории ассоциации российских силачей, победитель турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой из Люберец установил рекорд России по «русской тяге» на турнире в Раменском округе, сообщил РИАМО спортсмен.

В ходе подготовки к рекорду мира по буксировке железнодорожного состава на День физкультурника Пустовой принял участие во втором этапе Кубка мира по силовым видам спорта «Звездные войны». Турнир прошел 28 мая в Раменском округе.

Ведущий атлет ОФСОО «Федерация силового экстрима России» выиграл на соревнованиях и установил рекорд страны, оторвав штангу в 200 кг от пола 11 раз.

Пустовой готовится установить мировой рекорд по буксировке ж/д состава без специальных приспособлений при поддержке другого жителя Люберец, рекордсмена мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергея Агаджаняна, которого прозвали «Русским Халком» за уникальные силовые достижения.

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