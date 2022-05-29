РИАМО - 29 мая. Будущая неделя порадует жителей Подмосковья и Москвы летним теплом, температура может пониматься до плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс 3 – плюс 8, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16 – плюс 21 градуса, лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в последний весенний день регион окажется в теплом секторе циклона. Из-за этого ожидаются интенсивные ливни, а также 80% вероятности того, что прогремит гроза. Ночью будет не ниже плюс 9 – плюс 14 градусов, днем – от плюс 15 до плюс 20.

По словам синоптика, метеорологическое лето, то есть переход среднесуточной температуры в регионе через плюс 15 градусов и выше, начнется вместе с календарным летом. Тогда же прогнозируются небольшие дожди. По ночам в начале июня будет уже плюс 10 – плюс 15 градусов, после полудня столбики термометров могут подняться до плюс 19 – плюс 24.

«В четверг прошумят грозовые дожди, минимальная температура — плюс 11 – плюс 16, днем – плюс 21 – плюс 26. В пятницу холодный фронт и скоротечные мозаичные дожди немного смажут летнее тепло, из-за чего ночью посвежеет до плюс 9 – плюс 14, а днем — до плюс 18 – плюс 23», - отметил специалист.

Синоптик уточнил, что к выходным в Московском регионе распогодится и потеплеет до плюс 19 – плюс 24 градусов. Такая погода идеально соответствует климатической норме начала лета.

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