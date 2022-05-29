РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. В Королеве для волонтеров провели экскурсию по усадьбе Лапино-Спасское в рамках акции «Культурный субботник», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На территории усадьбы Лапино-Спасское волонтеры убрали мусор, собрали ветки и скосили траву. Перед уборкой руководитель проекта Андрей Чермошенцев провел экскурсию по территории усадьбы.

«Такие субботники помогают обратить внимание на объекты культурного наследия, на их состояние. Мы постоянно ищем инвесторов, чтобы сохранить нашу историю, уникальные здания и территории», - сказал Чермошенцев.

Саму усадьбу планируется законсервировать, а на территорию оградить забором, чтобы избежать дальнейшего разрушения ансамбля. Так, на территории сохранилось укрепление высокого берега Клязьмы, которое было построено из белого камня. Это укрепление сейчас важно сохранить, выкорчевать корни деревьев, разрушающих его.

После субботника волонтеров угостили пловом, чаем и пирожками.

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