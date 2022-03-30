РИАМО - 30 мар. В рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» апрель начнется выступлениями в Истре, Мытищах и Красногорске, после чего пройдут концерты в других городах региона, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

В масштабном проекте участвуют 10 городов Подмосковья – Балашиха, Дмитров, Истра, Королев, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск и Солнечногорск.

Проект гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит» стартовал 26 марта в Дмитрове и Коломне.

«Благодаря проекту жители области могут познакомиться с творчеством лучших коллективов Подмосковья, не выезжая за пределы своего города. А программа у проекта обширная. Это и творческие встречи, и мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, и выездные концерты в муниципальных образованиях, и многое другое», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

В Истре 2 апреля выступит народный коллектив «Академический хор «Подлипки» имени Б.А. Толочкова городского округа Королев. В этот же день в Мытищах Королевский духовой оркестр Центрального Дворца культуры им. М.И. Калинина представит программу «Музыкальная сокровищница России».

3 апреля в Красногорске любительский театр «Саквояж» из Солнечногорска «Содружество домов культуры» покажет музыкальный спектакль «Волшебная туфелька».

10 апреля в Люберцах пройдет концерт творческих коллективов СЦКД «Радуга» городского округа Балашиха.

В Подольске 16 апреля состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества РФ «Народный коллектив ансамбль «Боярышня» городского округа Истра. В этот же день в Люберцах пройдет концерт «Над красавицей Окою» с участием ансамблей «Коломенские зори» и «Ровесник» городского округа Коломна.

В Балашихе 17 апреля пройдет концерт Заслуженного коллектива народного творчества «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» Дмитровского городского округа.

В Солнечногорске 30 апреля состоится концертная программа «Живи и пой, мой край родной» городского округа Люберцы с участием группы «Балаган Лимитед».