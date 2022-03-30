РИАМО - 30 мар. В рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» апрель начнется выступлениями в Истре, Мытищах и Красногорске, после чего пройдут концерты в других городах региона, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.
В масштабном проекте участвуют 10 городов Подмосковья – Балашиха, Дмитров, Истра, Королев, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск и Солнечногорск.
Проект гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит» стартовал 26 марта в Дмитрове и Коломне.
В Истре 2 апреля выступит народный коллектив «Академический хор «Подлипки» имени Б.А. Толочкова городского округа Королев. В этот же день в Мытищах Королевский духовой оркестр Центрального Дворца культуры им. М.И. Калинина представит программу «Музыкальная сокровищница России».
3 апреля в Красногорске любительский театр «Саквояж» из Солнечногорска «Содружество домов культуры» покажет музыкальный спектакль «Волшебная туфелька».
10 апреля в Люберцах пройдет концерт творческих коллективов СЦКД «Радуга» городского округа Балашиха.
В Подольске 16 апреля состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества РФ «Народный коллектив ансамбль «Боярышня» городского округа Истра. В этот же день в Люберцах пройдет концерт «Над красавицей Окою» с участием ансамблей «Коломенские зори» и «Ровесник» городского округа Коломна.
В Балашихе 17 апреля пройдет концерт Заслуженного коллектива народного творчества «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» Дмитровского городского округа.
В Солнечногорске 30 апреля состоится концертная программа «Живи и пой, мой край родной» городского округа Люберцы с участием группы «Балаган Лимитед».
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