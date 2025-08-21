На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в 82-х километрах от главного города Камчатки — Петропавловска-Камчатского утром 21 августа, в 7.49 по местному времени (22.49 мск), сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда 5,3. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 3 балла», — говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 56-ти км.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.