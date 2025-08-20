сегодня в 23:46

После ДТП в Северной Осетии погиб водитель, девять детей пострадали

В Северной Осетии произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб водитель и пострадали девять детей, сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

«Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Владикавказ-Алагир, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу,» — говорится в сообщении.

ДТП произошло в среду вечером на 7-м километре федеральной автодороги «Владикавказ-Алагир». В аварию попали «ВАЗ 2141» и Toyota Isis. В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ».

