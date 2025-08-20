В ДТП на трассе «Таврида» под Феодосией погиб священник Георгий Узун

В ДТП на трассе в Крыму погиб священник из Сергиева Посада

Стало известно, что в ДТП на трассе в Крыму 19 августа 2025 года погиб священник из Сергиева Посада, протоиерей Георгий Узун, сообщает Крымское информационное агенство .

Отмечается, что об этом рассказала дочь священника Анастасия Узун в Telegram-канале. Известно, что авария произошла на трассе «Таврида» под Феодосией.

«Моя семья попала в аварию. Отец погиб. Мама сейчас находится в больнице с братьями», — рассказала Анастасия.

На момент аварии жена отца Георгия и его двое сыновей находились в машине. Им удалось выжить, и сейчас они находятся в больнице. Также сообщается, что помощь семье погибшего священника будет оказывать Епископ Феодосийский и Керченский Иларион.