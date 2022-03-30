РИАМО - 30 мар. Российский хоккеист, чемпион мира по хоккею Александр Кожевников призвал ввести потолок зарплат для спортсменов в командных видах спорта, сообщает News.ru.

Он отметил, что принимать такое решение должны спортивные организации и клубы.

«Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодежь начинает расти», – отметил Кожевников.

В качестве положительного примера он привел КХЛ, где благодаря введению потолка зарплат соперничество между командами усилилось.

«А дальше будет все выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков», – заключил Кожевников.

Ранее с инициативой о введении потолка зарплат для спортсменов в командных видах спорта в РФ заявил министр спорта России Олег Матыцин.