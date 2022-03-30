РИАМО - 30 мар. В программу детского туристического кешбэка включили палаточные лагеря в Подмосковье. Согласно данным туроператоров, отдых в палаточном лагере может быть на 20-30% дешевле, чем в стационарном, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В рамках программы родители могут отправить своих детей в детский лагерь по льготной цене. Старт программы намечен на 1 мая, принять в ней участие можно до конца сентября.

На карту «Мир», которой будет оплачена путевка, вернется 50% от оплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Средства вернутся автоматически в течение 5 дней.

В программе детского кешбэка участвуют 80% детских лагерей Подмосковья. Она не распространяется на экскурсионные поездки и городские лагеря.