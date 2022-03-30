РИАМО - 30 мар. В марте 2022 года МособлЕИРЦ принял на расчеты более 14 тыс. новых абонентов. Ими стали жители Балашихи, Домодедова, Красногорска, Люберец, Подольска, Пушкинского, Солнечногорска, Химок, Щелкова, Богородского и Ленинского округов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Специалисты МособлЕИРЦ будут производить начисления за жилищно-коммунальные услуги, выпускать платежные документы, принимать и обслуживать жителей. Соответствующие договоры были заключены с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. До конца 2022 года такие договоры планируется заключить еще с более чем 400 организациями.

«Это значит, что еще больше жителей Московской области смогут пользоваться преимуществами единого платежного документа и дистанционных сервисов МособлЕИРЦ, получат доступ к «Умной Платежке» и смогут выгодно без комиссии оплачивать счета, получая кешбэк по карте «Мир» и купоны от программы «Коммунальный бонус», – отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Новые клиенты смогут воспользоваться услугами личного кабинета на сайте расчетного центра и в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Благодаря этому жители смогут без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета и получать консультации специалистов в режиме онлайн.