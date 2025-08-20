Команды-участницы Кубка Игоря Акинфеева посетили экскурсию по Москве

После завершения группового этапа Кубка Игоря Акинфеева для команд-участниц из разных регионов России и гостей из стран СНГ была организована экскурсия по Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод интересно рассказывает, все объясняет. Нам выдали VR-очки, было интересно смотреть видео. Мы побывали в Кремле, посмотрели на „Лужники“. Для меня этот стадион, как и для всех футболистов, очень значимое место, потому что там проходил чемпионат мира 2018 года. Очень большой стадион, красивый», –поделился впечатлениями Артем Гусаров из команды «Шахтер» (ДНР).

Для команды «Шахтер» участие в Кубке Игоря Акинфеева стало возможность проверить свои силы, познакомиться с юными футболистами из других регионов России и набраться соревновательного опыта.

«Очень рады, что нас пригласили участвовать. Подготовку мы начали буквально за две недели до турнира. У ребят просто непередаваемые впечатления, да и у меня самого тоже. Очень хорошие команды, есть чему поучиться. Стараемся себя показать, отдаем все силы. Спасибо больше организаторам за прием, экскурсии, проживание и питание, все на высшем уровне. В борьбе с ведущими академиями СНГ мы заняли третье место в своей группе, лишь по разнице мячей уступив команде, ставшей второй. Также наш вратарь попал в финал турнира по кипербатлу. Для нас это очень достойный результат», — прокомментировал выступление команды тренер «Шахтера» Факир Султанов.

Гости Подмосковья посетили Красную Площадь, стадион «Лужники», а также прокатились по акватории столицы на теплоходе в сопровождении экскурсовода. Помимо рассказа о культурных и исторических объектах Москвы, для юных футболистов было организовано и визуальное сопровождение с помощью VR-очков, в которых транслировался видеоряд.

Матчи группового этапа состоялись 17 и 18 августа на стадионе «Новые Химки». По итогам четырех туров предварительного этапа участниками ½ стадии плей-офф Кубка Акинфеева стали четыре сильнейших команды, занявшие первые места в своих группах: «Мастер-Сатурн» из Московской области, самарские «Крылья Советов», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Родина» из Москвы. Остальные коллективы не выбыли из турнира, а продолжат борьбу за места с 5 по 20.

20 августа на Арене Химки состоится большой финал Кубка. В этот же день на арене пройдет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

В этом году в Кубке принимают участие 20 команд: Мастер-Сатурн (Московская область), ЦСКА (Москва), Химки (Московская область), Локомотив (Москва), Зенит (Санкт-Петербург), Краснодар, Рубин (Казань), Альтаир (Башкортостан), Алания (Владикавказ), Арсенал (Тула), Спарта (Москва), Динамо (Минск), Балтика (Калининград), Родина (Москва), Академия футбола им. А. Момунова (Ош, Киргизия), Академия футбола Крыма (Евпатория), Крылья Советов (Самара), Алмаз-Антей (Санкт-Петербург), Строгино (Москва) и Шахтер (Донецк).

Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021-м победили ребята из ФК «Строгино» (Москва), в 2022-м — из ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоевывал московский «Локомотив».

Следить за новостями турнира и расписанием матчей можно на официальных страницах Игоря Акинфеева в VK ( https://vk.com/35igor_akinfeev ) и Telegram ( https://t.me/igor_akinfeev35 ).

Кубок Игоря Акинфеева по футболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.