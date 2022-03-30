РИАМО - 30 мар. Публичные сервитуты в целях размещения и эксплуатации инженерных коммуникаций установили на земельных участках в 18 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Установленные публичные сервитуты позволят в более чем 70 локациях провести работы по размещению различных инженерных линейных объектов не только в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также для нужд жителей Подмосковья», – разъяснила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

К примеру, АО «Мособлгаз» проведет работы по прокладке газопровода в 8 локациях, расположенных на территории Богородского округа, Серпухова, Солнечногорска, Зарайска и Щелкова.

ОАО «РЖД» обустроит дождевые канализации на 30 локациях в Химках и в Москве. ООО «Альянс Плюс» установит антенно-мачтовые сооружения связи в 4 локациях в Раменском округе, Солнечногорске и Серпухове. ООО «Сервис-Телеком» установит линейно-кабельные сооружения связи, а также антенно-мачтовые сооружения связи в 3 локациях в Богородском округе, Домодедове и Егорьевске.

Кроме того, МУП Щелкова проведет работы по прокладке водопровода на территории округа. ПАО «Россети Московский регион» обустроит воздушные линии в 2 локациях, расположенных на территории Богородского округа.

Также были установлены публичные сервитуты под уже существующими объектами газового хозяйства АО «Мособлгаз» на 16 локациях.