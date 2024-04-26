В Наро-Фоминске в шестой раз стартовала акция «Диктант Победы»

26 апреля в Наро-Фоминске в шестой раз стартовала акция «Диктант Победы», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В патриотическом мероприятии принимает участие более 900 человек жителей и гостей Наро-Фоминского городского округа.

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память», Наро-Фоминские единороссы, волонтеры для написания «Диктанта Победы», подготовили 28 площадок.

«Мы видим, как сегодня западные страны и Соединенные Штаты Америки предпринимают усилия, чтобы переписать и исказить историю и правду о войне. Мы не дадим забыть героический подвиг Советских солдат и нашего народа в годы войны. Наш народ выдержал страшные испытания, проявил героизм и стойкость духа. Наша армия и народ освободили весь мир от немецко-фашистских оккупантов. За четыре года войны, мы потеряли 27 млн человек. Цена Победы невероятно высокая. Вечная память тебе Советский солдат!», — добавил исполнительный секретарь местной «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память», замглавы горокруга Андрей Михайлов.

Всем участникам желающих принять участие в Диктанте в течение 45 минут нужно ответить на 25 вопросов.

Успех на «Диктанте Победы» обеспечит абитуриентам баллы для поступления в вуз. А 20 федеральных победителей получат приглашения на Парад Победы и памятные тематические призы.

«Диктант Победы» проходит по всей России и в 60 странах мира.