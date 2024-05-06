Президент Киргизии примет участие в параде Победы в России

Киргизский лидер Садыр Жапаров 8–9 мая приедет с рабочим визитом в Москву, он поучаствует в параде Победы на Красной площади Москвы, сообщает «Интерфакс» .

8 мая Жапаров будет участвовать в юбилейном саммите Евразийского экономического союза. На нем рассмотрят вопросы исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а еще обсудят реализацию основных направлений международной деятельности организации за прошлый год.

Еще в рамках мероприятия запланировано принять несколько важных решений и документов, среди которых — одобрение проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его странами-членами, с одной стороны, и Вьетнама, с другой стороны.

Кроме того, в планах — учредить медаль «10 лет Евразийскому экономическому союзу».