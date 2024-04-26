В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится I Международный конкурс-фестиваль вокального искусства, подготовленный совместно с фондом развития и содействия творческой молодежи Ларисы Рудаковой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Прием заявок осуществляется до 28 апреля, а сам конкурс проходит в три этапа. 10 и 11 мая состоятся очные испытания, а 12 мая на сцене музея пройдет гала-концерт и награждение победителей конкурса.

Участники от 7 до 32 лет продемонстрируют свое вокальное мастерство в пяти номинациях: «Сольное пение», «Камерное пение» (кантатно-ораториальный и камерный жанры), «Ансамбли (дуэты, терцеты, квартеты, квинтеты, секстеты)», «Хоры», «Музыкальные спектакли (опера, оперетта, мюзикл, сцена из спектакля не менее 20 минут)».

Почетным президентом конкурса является заслуженная артистка России и Польши, солистка Большого театра, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, художественный руководитель «Школы классического пения» Лариса Рудакова.

С подробностями конкурса-фестиваля можно ознакомиться на сайте музея.

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