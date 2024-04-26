В Подмосковье до 16 декабря увеличили срок выдачи жилсертификатов детям-сиротам

С 2023 года дети-сироты Московской области могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры. Раньше жилищный сертификат можно было получить с 1 января по 1 ноября, теперь срок выдачи продлили до 16 декабря, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Таким образом те, у кого день рождения до 16 декабря, смогут стать обладателями сертификата. Такую меру поддержки могут получить дети-сироты только с 18 лет», — разъяснили в министерстве социального развития Подмосковья.

Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым по законодательству положено жилье, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру. Теперь у них будет выбор.

«Мы, регион — лидер по предоставлению квартир детям-сиротам. В этом году планируем обеспечить жильем свыше 760 детей-сирот. На эти цели в бюджете предусмотрено более 3 млрд рублей», — ранее сообщала первый зампредседателя правительства региона, министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Московская область единственный регион России, в котором выдаются жилищные сертификаты с 18 лет, в то время как на федеральном уровне выдача сертификата — с 23 лет.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. <…> Мы (также — ред.) начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.