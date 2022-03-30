РИАМО - 30 мар. Новый тематический поезд, посвященный республике Крым, запустили на Арбатско-Покровской линии метрополитена, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В каждом из вагонов пассажиры смогут найти любопытные факты о полуострове, а также фотографии достопримечательностей Крыма. Тематический поезд будут курсировать в течение 6 месяцев по «синей» ветке.

«Это уже не первый состав, который мы оформляем в честь регионов нашей страны. Также в метро можно встретить «Дальневосточный экспресс», поезда «Посети Кавказ» и «Путешествие по России», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Всего теперь в московском метро курсируют 15 тематических поездов.