РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. В четверг в Щелковском историко-краеведческом музее пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции «Щелково в 1917-1986 годах» и выставке живописи, сообщается на сайте музея.

В 11:00 состоится экскурсия по экспозиции «Щелково в 1917-1986 годах» (без раздела «Войны ХХ века»), возраст участников - от 10 лет. В 15:00 пройдет экскурсия для детей по выставке живописи преподавателей кафедры живописи МГУП им. Ивана Федорова. Возрастное ограничение: 6+.

Все экскурсии бесплатные, подробности можно узнать на сайте музея: http://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/besplatnye-i-sbornye-ehkskursii-v-fevrale-2022-g/.