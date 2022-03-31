РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В четверг в микрорайоне Климовск Подольска пройдет встреча представителей власти с жителями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречу с жителями организуют в рамках работы выездной администрации. На вопросы граждан ответят заместители главы администрации городского округа Подольск и руководители структурных подразделений.

Выездная администрация будет работать в помещении МУДО «Климовская детская музыкальная школа» на улице Театральной, 6. Начало в 16:00.

Выездная администрация переезжает из одного микрорайона в другой для того, чтобы быть в тесном контакте с жителями. Такой формат удобен для горожан, не отнимает много времени на поездки в администрацию, все профильные службы – в одном микрорайоне.