РИАМО - 30 мар. У 5 тыс. жителей поселка Зеленый и деревни Щемилово Богородского городского округа в скором времени появится качественная питьевая вода благодаря новому водоводу, построенному от насосной станции №9 Восточной системы водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.
Строительство присоединительного водовода от ВСВ идет в рамках госпрограммы «Чистая вода» для улучшения показателей системы водоснабжения.
Сейчас работы по возведению объекта протяженностью 7,9 тыс. м и пропускной способностью 4 тыс. куб. м в сутки временно приостановлены в связи с прохождением экспертизы откорректированной проектной документации.
Проектирование трассы данного водовода ведется в тесном сотрудничестве с инженерно-технической службой подрядчика. Сейчас откорректированная проектная документация находится на повторной экспертизе.
После получения положительной экспертизы проекта строительство водовода от ВСВ планируется завершить в кратчайшие сроки, заверили в организации-заказчике ГУП МО «КС МО».
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