РИАМО - 30 мар. У 5 тыс. жителей поселка Зеленый и деревни Щемилово Богородского городского округа в скором времени появится качественная питьевая вода благодаря новому водоводу, построенному от насосной станции №9 Восточной системы водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Строительство присоединительного водовода от ВСВ идет в рамках госпрограммы «Чистая вода» для улучшения показателей системы водоснабжения.

«В действующих источниках поселка и деревни наблюдается повышенное содержание железа, из-за чего вода приобрела мутный оттенок с металлическим вкусом и запахом. Следует отметить, что вода из Восточной системы водоснабжения соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и не требует дополнительной очистки перед подачей потребителям», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Сейчас работы по возведению объекта протяженностью 7,9 тыс. м и пропускной способностью 4 тыс. куб. м в сутки временно приостановлены в связи с прохождением экспертизы откорректированной проектной документации.

Проектирование трассы данного водовода ведется в тесном сотрудничестве с инженерно-технической службой подрядчика. Сейчас откорректированная проектная документация находится на повторной экспертизе.

После получения положительной экспертизы проекта строительство водовода от ВСВ планируется завершить в кратчайшие сроки, заверили в организации-заказчике ГУП МО «КС МО».