Индия пересматривает отношения с США из-за торговых споров и санкций

По данным The New York Times со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, действия администрации США по вопросу пошлин и закупок российской нефти создают устойчивое восприятие ненадежности Вашингтона как партнера.

«Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?» — приводит издание красноречивую аналогию собеседника.

Несмотря на значительную зависимость от американского рынка (около 20% экспорта), Нью-Дели обладает значительным потенциалом для диверсификации связей. Крупный внутренний рынок, растущие торговые отношения со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы позволяют Индии укреплять переговорные позиции.

Текущий кризис свидетельствует о постепенном переходе от однополярной модели мирового порядка к более многополярной системе, где даже традиционные союзники вынуждены пересматривать приоритеты в условиях меняющейся геополитической реальности, указано в публикации.