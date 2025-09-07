Три человека погибли при детонации взрывчатки в шахте в Хабаровском крае

На золотодобывающем предприятии «Многовершинное» в Николаевском районе Хабаровского края произошла чрезвычайная ситуация со смертельным исходом, сообщает ТАСС .

6 сентября около 20:00 по местному времени в штольне при перевозке взрывчатых веществ произошла детонация, в результате которой погибли три работника рудника.

Прокуратура Николаевска-на-Амуре организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следственные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.