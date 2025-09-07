Мошенники атакуют «Госуслуги» поддельными звонками от вузов

Как выяснило РИА Новости, аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и под предлогом «обновления сведений об образовании» просят сообщить код из СМС от портала. При этом в самом тексте сообщения четко указано: «Назвать код вас могут просить только мошенники».

После получения кода злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы, что открывает возможности для хищения средств и персональных данных.

С 1 июня в России действует закон о защите от мошенников, предусматривающий около 30 защитных мер. Среди уже вступивших в силу нововведений — запрет на использование мессенджеров для общения сотрудников госорганов и банков с клиентами, а также возможность отказа от спам-рассылок и назойливых звонков. Эксперты рекомендуют никогда не сообщать коды подтверждения третьим лицам, каким бы убедительным ни был предлог звонящего.