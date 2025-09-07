В Краснодаре взрыв гаража с фейерверками совпал с атакой дронов ВСУ
В Краснодаре на улице Оливковой произошел взрыв в гараже, использовавшемся как склад пиротехники, сообщает Shot.
Инцидент произошел одновременно с атакой беспилотников ВСУ на объекты в Краснодарском крае, что вызвало вызвало непонимание среди местных жителей, наблюдавших в небе разрывы фейерверков.
По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил хранения пиротехники. В результате детонации всего содержимого гаража произошел мощный взрыв, однако информация о пострадавших отсутствует.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для ликвидации последствий.