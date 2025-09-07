В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полеты
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское).
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время точные сроки действия ограничений. Пассажирам, запланировавшим вылеты из аэропорта Жуковский, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Ранее подобные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода.