сегодня в 05:55

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское).

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время точные сроки действия ограничений. Пассажирам, запланировавшим вылеты из аэропорта Жуковский, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее подобные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода.