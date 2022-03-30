РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В подмосковных Люберцах до 1 апреля будет проводиться акция «Книги – Донбассу» в рамках Международного дня детской книги, ее проводит местное отделение партии «Единая Россия», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В партии принимаются книги художественной, образовательной направленности, общеразвивающая и специализированная литература на русском языке, а также книги по школьной программе, сказки и стихи, издания современных авторов, книжки-игрушки для самых маленьких», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев.

Он добавил, что принимаются книги в хорошем состоянии, не старше 2015 года издания.

«Мы все рады помочь ребятам самого разного возраста иметь возможность читать качественную русскую литературу и обучаться при помощи учебников из федерального перечня образовательных стандартов. Многие поколения детей выросли на сказках Пушкина, Волкова, стихах Барто и Чуковского. Эти книги – кладезь добра и мудрости», - добавил Николаев.

Местное отделение партии находится в доме №22 на улице Кирова.