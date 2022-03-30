РИАМО - 30 мар. В торгово-развлекательном комплексе VEGAS Каширское открылся активити-парк TeikaBoom by Ksenia Borodina в рамках масштабной коммерческой реконцепции самого первого из сети торгово-развлекательных комплексов VEGAS, сообщает пресс-служба Сrocus Group.

Парк семейного отдыха занял рекордную площадь в 5,5 тыс. кв. м и стал самым большим семейным активити-парком среди всех торгово-развлекательных комплексов страны.

«Мы рады приветствовать нового якорного оператора в сегменте семейных развлечений нашего торгово-развлекательного комплекса. Модернизация этого направления является одной из ключевых задач проекта реконцепции VEGAS Каширское», – отметила директор департамента недвижимости Сrocus Group Анастасия Довченко.

В активити-парке есть игровая зона для детей с аттракционами, семейное кафе, сказочные комнаты для детских праздников.