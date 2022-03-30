РИАМО - 30 мар. В торгово-развлекательном комплексе VEGAS Каширское открылся активити-парк TeikaBoom by Ksenia Borodina в рамках масштабной коммерческой реконцепции самого первого из сети торгово-развлекательных комплексов VEGAS, сообщает пресс-служба Сrocus Group.
Парк семейного отдыха занял рекордную площадь в 5,5 тыс. кв. м и стал самым большим семейным активити-парком среди всех торгово-развлекательных комплексов страны.
В активити-парке есть игровая зона для детей с аттракционами, семейное кафе, сказочные комнаты для детских праздников.
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