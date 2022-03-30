РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. В подмосковной Балашихе закупили необходимый инвентарь и определили 5 площадок для проведения масштабного общеобластного субботника 16 апреля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Жителей Балашихи ждут на пяти площадках: Ольгинский лесопарк, лесополоса в деревне Федурново, у разворотного круга Балашиха-3, возле реки Пехорка у дома №53 по пр. Ленина, лесополоса вдоль ул. Победы.

«Для проведения субботника приобретено несколько сотен лопат, метел, грабель и порядка 50 тыс. мусорных пакетов. Также для удобства жителей приобрели более 5 тыс. тканевых перчаток», - сказал заместитель директора МБУ «Благоустройство-Балашиха» Алексей Назаров.

Весь инвентарь для уборки будет ждать жителей на местах, необходимо просто прийти и принять активное участие в наведении чистоты и порядка.

Помимо общеобластного мероприятия, в Балашихе пройдет ряд субботников, организованных трудовыми коллективами, волонтерами и активными жителями. На протяжении всего месяца наводить порядок будут в каждом уголке городского округа.