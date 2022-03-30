РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В подмосковном Домодедове восстановили 19 консолей светофоров, пострадавших в выходные из-за сильного ветра, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В результате сильного ветра были развернуты светофоры, повалены деревья, остановки, контейнерные площадки и дорожные знаки.

По окончании ураганного ветра ликвидацию последствий начали с распилки и уборки поваленных деревьев и установки на места остановочных павильонов. Также восстановили 19 консолей на светофорных объектах и контейнерные площадки. Работы по установке дорожных знаков завершат в ближайшие дни.

В случае чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться по номеру 112 или в ЕДДС городского округа Домодедово по телефонам: 112, 8(496)792-42-00, 8(496)792-42-06.