Врач рассказала, какие психологические преимущества можно извлечь осенью

Осень — это не только время для подготовки к зиме, но и период, когда можно извлечь множество психологических преимуществ, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Это время года предлагает уникальные возможности для саморефлексии и самосознания, так как осень символизирует перемены и переходы», — объяснила Крашкина.

Она подчеркнула, что это время следует использовать для постановки новых целей и переосмысления своего жизненного пути. Прогулки по осенним паркам и лесам, наслаждение красотой осенних пейзажей могут способствовать расслаблению и улучшению настроения.

По словам психотерапевта, осень также является идеальным временем для начала новых хобби или занятий, таких как чтение, рукоделие или кулинария. Периодический отдых и время, проведенное на свежем воздухе, помогут восстановить внутренний баланс и позитивное восприятие окружающего мира.

Использование осенних месяцев для личного роста и эмоционального восстановления поможет вам извлечь максимум из этого сезона и улучшить общее качество жизни, заключила Крашкина.