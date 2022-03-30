РИАМО - 30 мар. За прошедшие годы в Подмосковье постепенно наращивается объем работы по защите окружающей среды и сохранению природных богатств, сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В среду мир отмечает День защиты Земли. Основателем Дня защиты Земли считается известный американский общественный деятель Джон Мортон. В 1840-х годах он развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников в рамках программы бережного отношения к окружающей среде. Официально праздник был утвержден ООН в 1971 году.

«В Подмосковье очень много делается для защиты окружающей среды и сохранения природных богатств – наше ведомство последовательно наращивает темп этой работы. Только за последние пять лет в регионе рекультивировано 13 полигонов ТКО, сейчас рекультивируются еще 6», – заявил Фирсов.

Он подчеркнул, что также расчищено свыше 70 км рек, 48 прудов и создано 28 новых особо охраняемых природных территорий. Их суммарная площадь увеличена в полтора раза.

«Все это делается для людей. Надеюсь, что в День защиты Земли и они сами задумаются о том, как важно жить в гармонии с природой», – добавил министр.