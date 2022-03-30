РИАМО - 30 мар. В Подмосковье бизнесу оказывают поддержку в поиске контрагентов, для этого разработан портал кооперации промышленных предприятий. На портале зарегистрировались свыше 2,7 тыс. производителей, сообщила зампред правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«В связи с масштабным перестроением производственных логистических цепочек для бизнеса становится актуальным вопрос поиска новых контрагентов. В Подмосковье для оказания содействия в поиске потенциальных контрагентов разработан портал кооперации промышленных предприятий Московской области. Эта система автоматически осуществляет подбор клиентов и поставщиков на основании данных о компании», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что на портале уже зарегистрировались свыше 2,7 тыс. производителей. Сейчас на электронной площадке размещено свыше 76 тыс. заявок, представлено более 130 уникальных товаров. Портал может стать эффективным инструментом для восстановления производственных цепочек.

Зиновьева отметила, что вопрос импортозамещения комплектующих, сырья и т. д. становится актуальным для многих отраслей промышленности. Для развития импортозамещающих проектов разработана специальная программа стимулирования инвестиций в этой сфере, она скоро заработает. Так, Подмосковье предлагает субсидировать процентную ставку по банковским кредитам. В итоге годовая ставка для заемщика не должна превышать 11,5%.

Субсидию смогут получить инвесторы, которые реализуют проекты нового строительства заводов и проекты модернизации действующих предприятий. Для этого в Подмосковье заложили 500 млн рублей. Инвесторы смогут получить под проекты импортозамещения землю за 1 рубль в год на срок до 3 лет с возможностью продления еще на 3 года.

Инвесторы в сфере импортозамещения в Московской области могут по-прежнему привлечь льготное финансирование в региональном фонде развития промышленности по ставкам в 0,5-5% годовых. Финансирование можно использовать для расширения линеек промышленной продукции, разработку новых продуктов и технологий, обновление основных средств.