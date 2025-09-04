В Сергиевом Посаде прошел Чемпионат среди формирований по обеспечению гражданской обороны

На стадионе «Луч» в Сергиево-Посадском округе прошел Открытый чемпионат среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. В знаниях и навыках оказания помощи и оперативного реагирования в условиях ЧС соревновались 100 команд со всей Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Порядка 700 человек приехало в Сергиево-Посадский городской округ, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения по направлениям: «пост радиационного и химического наблюдения», «звено по обслуживанию защитных сооружений», «звено связи», «подвижный пункт питания», «санитарный пост», «добровольная пожарная дружина» и «личное первенство по надеванию специальной защитной одежды и противогаза».

Для зрителей подготовили большую программу. Помимо соревновательной части, это и выставка современной специальной техники, оборудования и снаряжения, и показательные выступления, и бесплатная полевая кухня. Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Московской области и администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.