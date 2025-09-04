Реутов отметит 85-летие масштабным праздником и гала-концертом

В субботу, 6 сентября городской округ Реутов отпразднует 85-летний юбилей. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа мероприятий, охватывающая все возрастные категории и интересы. Праздничные пространства развернутся сразу на нескольких площадках — от парков и улиц до спортивных арен. Главным событием станет гала-концерт III областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С самого утра в наукограде начнутся торжественные активности. В Парке «Фабричный пруд» пройдут спортивные, развлекательные и творческие мероприятия. В 10:00 стартует праздничный забег, посвящённый 85-летию города. Параллельно состоится турнир по лазертагу, показательные выступления по самбо и анимационные программы для детей. В течение дня будет работать творческая площадка с концертами коллективов под названием «Все песни — любимому городу!».

Центральный парк станет культурным и интеллектуальным центром юбилейного дня. С 10:00 здесь будет работать арт-маркет «Из Реутова с любовью», выставки школьных музеев, научные шоу и мастер-классы, турниры по баскетболу и настольному теннису, а также патриотическая игра «Сделано в России».

На улице Победы и в городском выставочном центре развернутся экспозиции, посвященные героям специальной военной операции, истории МЧС и культурному наследию города.

«Кульминацией станет масштабный гала-концерт областного фестиваля современного танца „Город танцует в парках“. Для жителей и гостей Реутова подготовлено немало сюрпризов, одним из которых станет выступление певицы Mona», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Гала-концерт начнется в 12:00 и продлится до 22:00. Мероприятие пройдёт на открытом пространстве между Александровским сквером и Центральным парком.

В этот день Реутов станет точкой притяжения для всех, кто хочет провести время с семьёй, друзьями и единомышленниками. Организаторы обещают яркий, запоминающийся и по-настоящему праздничный день, который оставит только положительные эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.