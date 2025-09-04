Экономист оценил, как снижение ключевой ставки отразится на ипотеке

Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до 14–16% не приведет к значительному оживлению ипотечного рынка, поскольку ставки выше 12% мало влияют на спрос.

Аналитики ожидают, что на ближайшем заседании совет директоров Банка России примет решение о снижении ключевой ставки. Бархота пояснил, что даже при снижении ставки до 16%, а к концу года — до 14% доступность ипотечных кредитов вырастет незначительно.

Эксперт в эфире радио Sputnik отметил, что исторически ставки по ипотеке выше 12% практически не влияют на активность на рынке недвижимости. По его словам, снижение ключевой ставки до 14% не станет стимулом для массового оформления ипотек, так как многие потенциальные заемщики будут ждать дальнейшего ее уменьшения. Экономист подчеркнул, что на рынке сохраняется эффект отложенного спроса, а для заметного оживления необходимы дополнительные меры поддержки.

Бархота также обратил внимание на негативное влияние длительного периода высоких ставок на строительный сектор. Он пояснил, что падение спроса на ипотеку привело к замедлению инвестиционных процессов и ухудшению финансового положения застройщиков. По его мнению, для устойчивого развития строительной отрасли ключевая ставка должна быть не выше 10%, однако достичь этого уровня удастся не раньше следующего года.