Маланьин пруд в Балашихе очистят в рамках акции «Чистый берег»

Старт акции дали министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Александр Орлов.



Акция «Чистый берег» продлится две недели и направлена на улучшение экологии городского округа. К работе привлечена современная коммунальная техника, которая будет оперативно вывозить весь собранный мусор с водной глади и береговой линии.



«Сегодня сюда доставили профессиональное оборудование, будут работать аквалангисты, которые в течение ближайших двух недель будут проводить работы по очистке пруда», — отметил Сергей Юров.



К очистке Маланьиного пруда присоединились жители и молодогвардейцы. Всем участникам акции был выдан необходимый инвентарь. В рамках работ очистили часть пруда от мусора, убрали территорию береговой части.



Подобные мероприятия позволяют сохранить экологический баланс и предотвратить загрязнение природных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.