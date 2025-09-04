Мытищинский театр «ФЭСТ» на финальном этапе масштабной реконструкции

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с профильными специалистами проинспектировали ход реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ» и благоустройство сквера. Мониторинг работ продолжим на регулярной основе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В здании театра завершаются строительно-монтажные работы. Также продолжаются чистовая отделка помещений и подключение инженерных коммуникаций. Параллельно выполняются фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. В сквере перед театром ведется облицовка фонтана.

Напомним, после реконструкции в театре появятся дополнительные площади для размещения реквизита с декорациями и костюмами, новые гримерные и репетиционные залы, мультимедийная студия.

Мытищинский театр драмы и комедии начал свой путь со студенческого театра «Агитбригада ФЭСТ». В 1988 году он стал первым профессиональным театром в Мытищах.

Репертуар театра «ФЭСТ» сегодня — это порядка 60 взрослых и около 20 детских спектаклей — легкие музыкальные комедии, драмы русских и зарубежных классиков, философские сказки и нежные истории о любви. В труппе театра несколько актеров имеют звание «Заслуженный артист России» и «Заслуженный артист Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.