РИАМО - 30 мар. В 2022 году автобусы «Мострансавто» начали курсировать по 15 новым маршрутам, которые ранее были в работе у других перевозчиков. Пассажиры совершили на них более 563 тыс. поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые маршруты работают в Мытищах, Солнечногорске, Одинцовском и Рузском округах.

Наибольшей популярностью пользовался маршрут №10 Сукромка – м/р Леонидовка в Королеве, которым воспользовались более 95 тыс. раз.

Чаще всего для оплаты проезда пассажиры пользовались бесконтактными банковскими картами: жители и гости Московской области провели более 220 тыс. операций. Примерно в 92,5 тыс. случаев для оплаты проезда пассажиры использовали транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».

Оплатить проезд бесконтактным способом с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay невозможно, сбой при попытке оплаты таким способом не является основанием для бесплатного проезда.

Пассажирам рекомендуется использовать карты с функцией бесконтактной оплаты и другие способы оплаты проезда. Также заплатить за проезд можно картами «Стрелка» и «Тройка» и наличными средствами.